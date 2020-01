Wolfsburgs Schlager: "Habe nicht in einer Dorf-Liga gespielt"

Xaver Schlager hat turbulente Monate hinter sich. Im Sommer verließ der Mittelfeldspieler Meister Salzburg und dockte in der deutschen Bundesliga beim VfL Wolfsburg und deren Neo-Trainer Oliver Glasner an. Am dritten Spieltag dann der Schock: Schlager brach sich den Knöchel, stand vor einer monatelangen Pause. Doch noch vor Weihnachten gab der 22-Jährige sein Comeback auf dem Rasen. Im Interview mit der Sport-Bild gibt er zu, selbst nicht damit gerechnet zu haben, "dass es so schnell geht".