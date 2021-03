Glasner will nicht öffentlich über Ausstiegsklausel reden

Trainer Oliver Glasner vom deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg möchte Berichte über eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2022 laufenden Vertrag weder bestätigen noch dementieren. "Ein Vertragsbestandteil ist, dass wir uns nicht über Vertragsbestandteile äußern", sagte der 46-jährige Oberösterreicher am Freitag bei der Pressekonferenz zum Samstag-Spiel bei 1899 Hoffenheim.

"Als nächstes fragt mich jemand: Wie viel verdienen Sie? Wie sieht's mit Prämien aus?", stellte Glasner fest. "Das ist kein Thema für die Öffentlichkeit. Sonst wäre es ja am einfachsten, wenn wir den Vertrag auf die Homepage stellen und jeder sich dort heraussuchen würde, was ihn interessiert."

Der kicker hatte am Vortag berichtet, dass Glasner den VfL noch in diesem Jahr gegen Zahlung einer festgelegten Ablösesumme verlassen könne. Wer diese Information in genau dieser Phase der Saison gestreut haben könne: "Das ist auch die Frage, die ich mir gestellt habe", sagte Glasner. "Ich kann nur von meiner Seite sagen: Ich habe hier einen riesen Spaß an dem Job, wir spielen eine tolle Saison und haben eine tolle Mannschaft, die super mitzieht."