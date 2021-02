Wochenlange Zwangspause: Real-Kapitän Ramos wird operiert

Hiobsbotschaft für den spanischen Meister Real Madrid: Kapitän und Abwehrchef Sergio Ramos wird nach Medienberichten vom Samstag am Meniskus des linken Knies operiert und fällt wochenlang aus. Der Eingriff solle schon am Samstag stattfinden, berichteten der Radiosender Cope und andere Medien unter Berufung auf Klubquellen. Offiziell gab es dazu allerdings noch keine Mitteilung.

Der 34-jährige Ramos, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, hatte sich die Verletzung am 14. Jänner bei der 1:2-Niederlage gegen Athletic Bilbao im Halbfinale des spanischen Supercups zugezogen und anschließend drei Spiele verpasst. Der Klub hatte aber gehofft, dass man eine Operation würde vermeiden können. Ramos hatte zuletzt am Donnerstag sogar mit der Mannschaft trainiert.