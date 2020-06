Mexiko - der zitternde Stammgast

Miguel Herrera ist Last-Minute-Entscheidungen gewohnt: 1994 hatte der heutige Teamchef für Mexiko die gesamte WM-Qualifikation bestritten. In letzter Minute wurde er dann aussortiert und verpasste die Endrunde in den USA. "Sie sagten, ich sei auf der Liste ... auf der Liste jener Spieler, die in Mexiko bleiben", erinnert sich der Ex-Spieler mit dem Spitznamen "El Piojo" (die Laus).

Zwanzig Jahre später bekommt Herrera in Brasilien eine zweite Chance. Diesmal ist er derjenige, der entscheidet, wer für " El Tri" aufläuft.

Eines ist vor der ersten Partie gegen Kamerun (13. Juni) klar: Zu den Favoriten zählt der aktuelle Olympiasieger nicht. Auch wenn dieser nach dem Finalsieg 2012 in London gegen Brasilien (2:1) so etwas wie der Angstgegner des Rekordweltmeisters ist. Doch beinahe hätten die Mexikaner geschlossen in der Heimat bleiben können. Nach vier Trainerwechseln setzte man sich erst im Play-off gegen Neuseeland durch. Und als wäre die Zitterpartie für den 15-fachen WM-Teilnehmer nicht schlimm genug, musste man sich auch beim Erzrivalen bedanken: Ohne den Sieg der USA gegen Panama wäre es nicht mehr zum entscheidenden Play-off gekommen. Ein Journalist spottete: "Jetzt hängt nicht nur unser wirtschaftliches Wohl von den USA ab, sondern auch unser fußballerisches Überleben."