Tiki-Taka steht auf dem Prüfstand

Ein Spanier in der österreichischen Bundesliga? Lange Jahre war es utopisch, das ein Kicker dieser Fußball-Großmacht in Österreich landet. Mittlerweile sind sie nicht mehr wegzudenken. David de Paula kam vor zwei Jahren nach Wolfsberg und spielt nun bei der Austria. Der bald 30-Jährige lebt in einem Haus in der Nähe von Wien mit seiner schwangeren Freundin und zwei Hunden.

KURIER: Ist Spaniens Wirtschaftskrise Schuld daran, dass spanische Fußballer sogar in Österreich landen?

David De Paula: Das ist eine einfache Rechnung: Ich habe in der dritten Liga gespielt, dort gibt es vier regionale Meisterschaften mit je 20 Teams. Es gibt also enorm viele Fußballer, viele Klubs – und immer weniger Geld.

Ist es ein Abstieg, aus Spanien nach Österreich zu wechseln?

Nein. Ich kann in der höchsten Liga des Landes spielen. Außerdem ist in Österreich die Lebensqualität großartig. Und das Wetter ist auch nicht viel schlechter als bei uns im Baskenland.

Aber Sie haben im Nachwuchs von Bilbao sicherlich mit bekannten Namen gespielt?

Das ist schon ewig her. Es sind nicht viele übrig geblieben. Amorebieta von Fulham kennt man vielleicht. Die ganz große Karriere hat nur Fernando Llorente gemacht.

Der bei Juventus in 32 Spielen 15 Tore gemacht hat und trotzdem kein Fix-Ticket für die WM in Brasilien hat.

Es ist schon beachtlich, aus wie vielen Spielern der spanische Teamchef auswählen kann.

Gelingt die Titelverteidigung?

Es wird schwierig. Schon die Vorrunde mit den Niederlanden, Chile und Australien ist ein Hammer.

Ist die Nationalmannschaft nicht schon etwas über dem Zenit, um den vierten großen Titel in Folge holen zu können?

Leistungsträger wie Xavi oder Iniesta sind älter geworden. Bei ihnen wird es wichtig sein, wie sie die Saison körperlich verkraften. Aber sie haben viel Erfahrung, die sie weitergeben können.