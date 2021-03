WM-Qualifikation: Wieder gab es Proteste gegen Katar

Norwegens Team nutzte die Qualifikations-Bühne neuerlich für ihren Protest gegen WM-Gastgeber Katar. Erling Haaland und Co. präsentierten vor dem Spiel gegen die Türkei in Malaga weiße Shirts mit dem Aufdruck: „Human rights – On and off the pitch“ (Menschenrechte – auf und neben dem Platz). Außerdem waren Norwegen und Deutschland darauf mit einem Haken versehen, darunter stand „Next?“ – wer folgt als nächstes? Dazu hatten die Spieler ihre linke Hand mit fünf abgespreizten Fingern erhoben. Im Spiel waren die Nordeuropäer nicht erfolgreich. Die Türken siegten durch Tore von Tufan (4., 59.) und Söyüncü (28.) klar mit 3:0. Der Norweger Thorstvedt wurde dazu in der Endphase ausgeschlossen.