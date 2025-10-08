WM-Qualifikation: Baumgartner nicht fit genug für San Marino

Christoph Baumgartner fehlte am Mittwochvormittag beim Abschlusstraining des ÖFB-Teams für das WM-Qualifikationsspiel in Wien gegen San Marino.

Teamchef Ralf Rangnick klärte danach auf. "Er hat schon seit einiger Zeit Probleme mit dem Fußgewölbe und der Ferse. Es ist nicht besser, sondern sogar schlechter geworden." Daher wird er den Spieler von Leipzig nur auf die Bank setzen und ihn, falls möglich und nicht unbedingt nötig, auch nicht einsetzen.