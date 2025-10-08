WM-Qualifikation: Baumgartner nicht fit genug für San Marino
Der Leipzig-Legionär hat Probleme mit dem Fußgewölbe und wird am Donnerstag geschont.
Christoph Baumgartner fehlte am Mittwochvormittag beim Abschlusstraining des ÖFB-Teams für das WM-Qualifikationsspiel in Wien gegen San Marino.
Teamchef Ralf Rangnick klärte danach auf. "Er hat schon seit einiger Zeit Probleme mit dem Fußgewölbe und der Ferse. Es ist nicht besser, sondern sogar schlechter geworden." Daher wird er den Spieler von Leipzig nur auf die Bank setzen und ihn, falls möglich und nicht unbedingt nötig, auch nicht einsetzen.
"Wir hoffen, dass wir ihn bis Sonntag gegen Rumänien fit bekommen." Denn in Bukarest muss Österreich ebenfalls bestehen und möchte sich mit drei weiteren Punkten eine ausgezeichnete Ausgangslage für die verbleibenden zwei Spiele im November erarbeiten.
Kommentare