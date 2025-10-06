Mit Öffis zum ÖFB-Spiel? Warum Tickets nicht mehr als Fahrschein gelten

Um 20.45 Uhr erfolgt am Donnerstag der Anpfiff zum Spiel zwischen dem ÖFB-Team und San Marino in der WM-Qualifikation. Das Ernst-Happel-Stadion wird auch gegen den Fußballzwerg gut gefüllt sein. Mehr als 35.000 Tickets hat der ÖFB bereits abgesetzt. Gut möglich, dass sie alle live dabei sind, wenn der Torrekord von Toni Polster (44 Tore) in Gefahr gerät. Marko Arnautovic hält bei 41 Treffern.

Um einen möglichen Blitzstart von Ralf Rangnicks Team nicht zu versäumen, appelliert der ÖFB an die Besucher, unbedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Aufgrund einer Baustelle beim Stadion sei die Anfahrt mit dem PKW stark eingeschränkt und würde zu erheblichen Verzögerungen führen, heißt es in einer ÖFB-Mitteilung.