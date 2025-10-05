Schlechte Nachricht für Rangnick: Ausfall im ÖFB-Team

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss in den anstehenden beiden WM-Qualifiktionspartien gegen San Marino und Rumänien auf Patrick Wimmer verzichten. Der Offensivspieler erlitt einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel und fällt „bis auf weiteres aus“, teilte sein Club VfL Wolfsburg am Sonntag auf der eigenen Website mit.

Allerdings: Im ersten Spiel gegen San Marino am Donnerstag in Wien wäre der 24-Jährige ohnehin nicht dabei gewesen. Wimmer hatte zuletzt beim 2:1-Sieg in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina Gelb-Rot gesehen und ist damit für eine Partie gesperrt. Im Spiel am Sonntag hätte er dem Team in Rumänien aber durchaus helfen können. Ob Teamchef Ralf Rangnick einen Spieler nachnominiert wird, ist aktuell noch nicht bekannt.