Alles oder nichts: Entscheidungsspiele für Österreichs Nationalteam

2001 Ramat Gan, Wien, Istanbul

Österreich schaffte es das bisher einzige Mal in ein Play-off für ein Großereignis. Am 27. Oktober spielten Israel und Österreich im direkten Duell um Platz zwei. Andreas Herzog traf in der Nachspielzeit aus einem Freistoß zum 1:1. Österreich trat mit zahlreichen Ersatzspielern an, da ein Großteil der Stammspieler aus Angst vor Terroranschlägen nicht nach Israel fahren wollte. Die Terrorgefahr war auch der Grund der Verschiebung des Spiels vom ursprünglich vorgesehenen Termin, dem 7. Oktober. Die Rumpftruppe schaffte aber den Einzug ins Play-off. Österreich verlor am 10. November in Wien gegen die Türkei 0:1 und ging am 14. in Istanbul mit 0:5 unter. Die Türkei fuhr 2002 zur WM nach Japan und Südkorea und kam als Dritter zurück.