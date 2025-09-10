Bolivien hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen Brasilien den Play-off-Platz der südamerikanischen WM-Qualifikation gesichert. Auf über 4.000 Metern Seehöhe in El Alto markierte Miguel Terceros im 18. und letzten Qualifikationsspiel für die WM 2026 den einzigen Treffer. Brasilien blamiert sich gegen Bolivien und wird nur Fünfter Durch den Sieg zog Bolivien auf Rang sieben und an Venezuela vorbei, das im Parallelspiel daheim gegen Kolumbien trotz zweimaliger Führung 3:6 verlor. Bolivien nimmt damit am interkontinentalen Play-off im kommenden März in Monterrey und Guadalajara teil, wo sechs Teams in einem K.-o.-Turnier um zwei verbleibende WM-Tickets spielen. Zuletzt nahm Bolivien 1994 in den USA an einer WM teil. Titelverteidiger Argentinien verlor gegen Ecuador 0:1, bleibt aber Gruppensieger. Brasilien beendet die Qualifikation lediglich auf Platz fünf.

Kap Verde: Der kleine Inselstaat träumt von der WM Die Kapverdischen Inseln könnten sich als zweitkleinstes Land in der Geschichte von Fußball-Weltmeisterschaften für das Großevent qualifizieren (nach Island, die mit etwa 350.000 Einwohnern bei der WM 2018 dabei waren). Durch den 1:0-Heimsieg am Dienstag gegen Kamerun liegt Kap Verde in der Gruppe D der Afrika-Qualifikation nun vier Punkte vor den „Löwen“ und hat sein Schicksal mit zwei noch ausstehenden Spielen selbst in der Hand. Der westafrikanische Inselstaat mit etwas mehr als 600.000 Einwohnern gewann in Praia durch ein Tor von Stürmer Dailon Livramento (54.). Kap Verde braucht drei Punkte aus den Qualifikationsspielen auswärts gegen Libyen und zu Hause gegen Eswatini.