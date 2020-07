Nach der WM ist vor der WM

Nach Ortszeit findet der Anpfiff zum Weg nach Russland in Colombo statt, wo um 15 Uhr Sri Lanka gegen Bhutan spielt. Nach mitteleuropäischer Zeit geht es aber schon um 8 Uhr (16 Uhr Ortszeit) in Dili los, wo Osttimor in der Hauptstadt im Municipal-Stadion die Mongolei empfängt.

In Indien, Sri Lanka und Pakistan findet diese Qualifikation knapp an der Wahrnehmungsgrenze statt. In diesen drei Ländern stehen Millionen von Sportfans im Bann der derzeit in Australien und Neuseeland stattfindenden Cricket-WM. Das Vorrundenspiel zwischen Indien und Pakistan hatte mit weltweit mehr als einer Milliarde Fernsehzuschauern rein statistisch eine ähnliche Relevanz wie das Finale der Fußball-WM 2014 in Brasilien.