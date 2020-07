WM-Quali: Schlager Argentinien - Uruguay

Uruguay enttäuschte im September auf voller Linie, ging auswärts in Kolumbien mit 0:4 unter und holte gegen Ecuador nur ein 1:1-Heimremis. An das bisher letzte Duell mit Argentinien hat das Team von Oscar Tabarez aber gute Erinnerungen: Im Viertelfinale der Copa America 2011 setzte sich der WM-Semifinalist 2010 im Elfmeterschießen durch.



Von einem Remis der beiden Teams könnte jedenfalls Kolumbien profitieren, das zuletzt bei den Vorstellungen in Chile (3:1) und gegen Uruguay (4:0) beeindruckte. Das Team von Jose Pekerman, das in der kommenden Woche spielfrei ist, spekuliert wohl mit weiteren drei Punkten. Denn der Gegner im Heimspiel am Freitag ist schwer angeschlagen: Paraguay liegt nach fünf Niederlagen an der letzten Stelle. Großer Trumpf der Kolumbianer ist Stürmer Radamel Falcao von Atletico Madrid, der in der aktuellen Saison in der Primera Division so wie Messi und Real-Superstar Ronaldo bei acht Treffern hält.