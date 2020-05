WM-Quali: Ein Dreikampf um Platz zwei

Es ist ein kleines Fußball-Jubiläum, das in Brasilien ab dem 12. Juni 2014 begangen wird: Zum 20. Mal wird ein Weltmeister gesucht, und, so viel stand schon vor der Auslosung der Qualifikationsgruppen am Samstag in Rio fest, es wird auch zum 20. Mal ein Weltmeister gefunden werden.



Für Rekord-Weltmeister Brasilien (fünf Titel), der zum zweiten Mal nach 1950 das wichtigste Turnier der Welt ausrichten darf, eine Gelegenheit zur Revanche: Vor 61 Jahren verlor die Seleção das entscheidende Spiel gegen Uruguay mit 1:2.



Freilich kam die Niederlage vor 200.000 Fans im Maracanã-Stadion nicht im Endspiel zustande - damals spielten die Sieger der vier Vorrundengruppen eine Endrunde im Modus "jeder gegen jeden"; Zufall und Auslosung ergaben, dass das letzte Endrundenspiel zugleich über den Weltmeister entschied. Dass FIFA-Präsident Jules Rimet damals die uruguayischen Sieger in den Katakomben des Stadion ehrte, um nicht Ausschreitungen in der Arena zu provozieren, ist nur eine der Anekdoten rund um diesen 16. Juli 1950; dass die Brasilianer ihre bis dahin üblichen weißen Dressen in den Mist warfen und fortan nie mehr trugen, eine andere.



Nun werden 53 europäische, neun südamerikanische, 35 nord- und mittelamerikanische sowie karibische, 43 asiatische, 52 afrikanische und elf ozeanische Nationalteams um 31 Startplätze streiten. Brasilien ist ist fix qualifiziert. Die Österreicher treffen in Gruppe C auf alte Bekannte, die teils sogar höchst aktuell Bekannte sind: