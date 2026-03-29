0:4-Pleite für Österreichs nächsten Gegner

Der kommende Gegner des ÖFB-Teams verlor in Milton Keynes (England) gegen die Afrikaner, die ebenfalls bei der WM im Sommer in Nordamerika dabei sind, mit 0:4. Austria-Wien-Profi Lee Tae-seok kam bei den am Dienstag im Wiener Happel-Stadion gastierenden Südkoreanern nicht zum Einsatz.