Fußball

0:4-Pleite für Österreichs nächsten Gegner

Südkorea musste sich in England der Elfenbeinküste gar 0:4 geschlagen geben.
29.03.2026, 10:49

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Öfb
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