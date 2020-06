WM in Katar: Das dritte Stadion ist fertig

In Katar ist das dritte Stadion für die Fußball-WM 2022 offiziell fertiggestellt worden. Das Education City Stadion in Al-Rajjan an der Grenze zur Hauptstadt Doha fasst rund 40.000 Zuschauer.

Ausgetragen werden da Spiele bis zum WM-Viertelfinale. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Ereignis ohne Zuschauer gefeiert, nur mit einem einstündigen Fernsehprogramm, wie das Organisationskomitee mitteilte.