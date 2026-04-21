Teure WM-Tickets: Darum sind die Fans weiterhin genervt

Das weltweite Fußball-Spektakel dürfte für Fans das teuerste der Geschichte werden - und der Stadionbesuch für Normalverdiener unerreichbar. Selbst auf dem Zweitmarkt haben Preise der deutschen Vorrundenspiele Finalcharakter.

Der Weltverband FIFA steht wieder einmal in der Kritik.

Wie teuer sind die Tickets?

Schon seit dem Verkaufsstart gibt es dicke Luft: Die dynamische Preisgestaltung, bei der die Kosten je nach Nachfrage steigen oder fallen, steht dabei im Mittelpunkt des Ärgers.

Die FIFA hat Medienberichten zufolge vor kurzem noch einmal höhere Preise veranschlagt. Allein für das erste Spiel der US-Amerikaner gegen Paraguay verlangt der Weltverband bis zu 4.105 US-Dollar (knapp 3.480 Euro) für einen Sitzplatz der ersten Kategorie. Die FIFA erhöhte außerdem den Höchstpreis für Tickets zum WM-Finale auf 10.990 US-Dollar (9.315 Euro).