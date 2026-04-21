Karriere-Sprungbrett: Das halbe ÖFB-Team hat in der 2. Liga gekickt

Eine Abschaffung der 2. Liga hätte in Österreich einen Aufschrei vieler Talenteförderer zur Folge. Diese Spielklasse als Zwischenschritt ist einigen Experten zufolge im internationalen Vergleich ein Vorteil für Rot-Weiß-Rot. „Ganz Europa beneidet uns darum, dass unsere Amateurteams in der 2. Liga spielen dürfen“, sagt ein Klubvertreter.

Tatsächlich ist das in Europa nur in wenigen Ländern erlaubt. In Belgien und in den Niederlanden etwa.

Aus Dänemark kennt Johannes Hoff Thorup ein sehr ähnliches Erstliga-Format wie in Österreich. Die 2. Liga mit Rapid II war dem neuen Chefcoach der Grünen aber neu – Hoff Thorup ist damit sehr zufrieden: „Unsere Talente werden auf gutem Niveau gefordert und haben dabei im Vergleich zu einer Akademie-Meisterschaft auch etwas Druck.“