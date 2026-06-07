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Erneut Bangen um Eriksen: Dänemarks Kapitän brach wieder zusammen
Der Däne dürfte einen Kollaps erlitten haben. Während der EM 2021 hatte der Kapitän bereits einen Herzstillstand erlitten.
Während des Freundschaftsspiels zwischen der Ukraine und Dänemark brach der Kapitän der dänischen Nationalmannschaft, Christian Eriksen, auf dem Feld zusammen. Ein Kollaps dürfte die Ursache sein.
Der 34-Jährige soll laut Berichten aber bei Bewusstsein sein und fühle sich den Umständen entsprechend gut. Das Spiel wurde abgebrochen.
Eriksen hatte am 12. Juni 2021 bei einem EM-Vorrundenspiel gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitten und musste auf dem Platz wiederbelebt werden.
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