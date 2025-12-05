Großer Tag für Österreich: Heute werden die WM-Gegner zugelost

Erstmals seit 1998 hat sich die österreichische Fußball-Nationalmannschaft wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Bei der Endrunde im Sommer 2026 in den USA, Kanada und Mexiko werden erstmals 48 Nationen am Turnier teilnehmen. Am heutigen Freitag bekommt Österreich bei der Auslosung (18 Uhr/ live ORF1) im Kennedy Center in Washington D.C. die Gruppen-Gegner zugelost.

WM 2026: So läuft die Auslosung ab Dabei dürfen wie schon in den Weltmeisterschaften zuvor keine Mannschaften der gleichen Konföderation mit Ausnahme der UEFA in eine Gruppe gelost werden. Maximal zwei europäische Teams dürfen in der gleichen Gruppe antreten. Bei der Auslosung, die unter anderem vom deutschen Supermodel Heidi Klum moderiert wird, wird auch US-Präsident Trump anwesend sein. Diesem dürfte wohl im Laufe des Abends der FIFA-Friedenspreis überreicht werden. Die Anstoßzeiten und Spielorte für die österreichischen Matches werden allerdings erst am Samstag in einer zweiten Live-Show der FIFA (18 Uhr) bekanntgegeben.

Für die Einteilung der Töpfe wurde die FIFA-Weltrangliste vom November 2025 herangezogen. 42 der 48 teilnehmenden Nationen stehen bereits fest. Die letzten sechs Startplätze werden im interkontinentalen bzw. europäischen Play-off im März 2026 ermittelt. Bei der Auslosung werden diese Startplätze per Platzhalter aus Topf 4 gezogen. Die Töpfe im Überblick: Topf 1: USA, Kanada, Mexiko, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland Topf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, ÖSTERREICH, Australien Topf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika Topf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland, UEFA Play-off A, UEFA Play-off B, UEFA Play-off C, UEFA Play-off D, FIFA Play-off 1, FIFA Play-off 2 Mit Kap Verde, Curacao, Jordanien und Usbekistan feiern im nächsten Jahr zudem zumindest vier Länder ihr Debüt bei einer Weltmeisterschaft.

Das sind die Länder in den Play-offs UEFA Play-off A: Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina UEFA Play-off B: Ukraine, Schweden, Polen, Albanien UEFA Play-off C: Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo UEFA Play-off D: Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland FIFA Play-off 1: DR Kongo, Neukaledonien, Jamaika FIFA Play-off 2: Irak, Bolivien, Suriname