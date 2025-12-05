Großer Tag für Österreich: Heute werden die WM-Gegner zugelost
Erstmals seit 1998 hat sich die österreichische Fußball-Nationalmannschaft wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Bei der Endrunde im Sommer 2026 in den USA, Kanada und Mexiko werden erstmals 48 Nationen am Turnier teilnehmen.
Am heutigen Freitag bekommt Österreich bei der Auslosung (18 Uhr/ live ORF1) im Kennedy Center in Washington D.C. die Gruppen-Gegner zugelost.
WM 2026: So läuft die Auslosung ab
Dabei dürfen wie schon in den Weltmeisterschaften zuvor keine Mannschaften der gleichen Konföderation mit Ausnahme der UEFA in eine Gruppe gelost werden. Maximal zwei europäische Teams dürfen in der gleichen Gruppe antreten. Bei der Auslosung, die unter anderem vom deutschen Supermodel Heidi Klum moderiert wird, wird auch US-Präsident Trump anwesend sein. Diesem dürfte wohl im Laufe des Abends der FIFA-Friedenspreis überreicht werden.
Die Anstoßzeiten und Spielorte für die österreichischen Matches werden allerdings erst am Samstag in einer zweiten Live-Show der FIFA (18 Uhr) bekanntgegeben.
Für die Einteilung der Töpfe wurde die FIFA-Weltrangliste vom November 2025 herangezogen. 42 der 48 teilnehmenden Nationen stehen bereits fest. Die letzten sechs Startplätze werden im interkontinentalen bzw. europäischen Play-off im März 2026 ermittelt. Bei der Auslosung werden diese Startplätze per Platzhalter aus Topf 4 gezogen.
Die Töpfe im Überblick:
Topf 1: USA, Kanada, Mexiko, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland
Topf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, ÖSTERREICH, Australien
Topf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika
Topf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland, UEFA Play-off A, UEFA Play-off B, UEFA Play-off C, UEFA Play-off D, FIFA Play-off 1, FIFA Play-off 2
Mit Kap Verde, Curacao, Jordanien und Usbekistan feiern im nächsten Jahr zudem zumindest vier Länder ihr Debüt bei einer Weltmeisterschaft.
UEFA Play-off A: Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina
UEFA Play-off B: Ukraine, Schweden, Polen, Albanien
UEFA Play-off C: Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo
UEFA Play-off D: Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland
FIFA Play-off 1: DR Kongo, Neukaledonien, Jamaika
FIFA Play-off 2: Irak, Bolivien, Suriname
Die neue Mega-WM dauert von 11. Juni bis 19. Juli und umfasst rund 40 Spiele mehr als die vorherigen Weltmeisterschaften seit 1998. Die zwölf Gruppensieger sowie Gruppenzweiten, sowie die acht besten Gruppendritten steigen in das Sechzehntelfinale auf.
Die Top-4 der Weltrangliste (Spanien, Argentinien, Frankreich und England) werden in vier verschiedene Viertel des Turnierbaumes der K.o.-Runde aufgeteilt. Das bedeutet, dass die Länder - sofern sie ihre Gruppen jeweils gewinnen - erst im Halbfinale gegeneinander spielen können.
Die Termine im Überblick:
- Gruppenphase: 11. Juni - 27. Juni
- Sechzehntelfinale: 28. Juni - 3. Juli
- Achtelfinale: 4. Juli - 7. Juli
- Viertelfinale: 9. Juli - 11. Juli
- Halbfinale: 14. & 15. Juli
- Finale: 19. Juli
