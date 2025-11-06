Bekommt Trump doch noch einen Friedenspreis? FIFA führt Auszeichnung ein

Der Fußball-Weltverband FIFA hat eine neue Auszeichnung ins Leben gerufen. Der "FIFA-Friedenspreis - Fußball verbindet die Welt"-Award wird am 5. Dezember in Washington bei der Auslosung für die WM 2026 zum ersten Mal verliehen, wie die FIFA mitteilte. Die Auszeichnung soll Personen "würdigen, die sich in außergewöhnlicher Weise für den Frieden eingesetzt haben".

FIFA-Friedenspreis: Eine Auszeichnung eingeführt für Trump?

"In einer zunehmend unruhigen und gespaltenen Welt ist es von grundlegender Bedeutung, den herausragenden Beitrag derjenigen anzuerkennen, die sich intensiv dafür einsetzen, Konflikte zu beenden und Menschen im Geiste des Friedens zusammenzubringen", erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino.