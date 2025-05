Warum der Protest der Europäer FIFA-Boss Gianni Infantino schaden wird

Lange schon ist Gianni Infantino vielen Fußballfans ein Dorn im Auge. Mit der umstrittenen Vergabe der Fußball-WM 2022 nach Katar hatte der aktuelle FIFA-Präsident zwar nicht direkt zu tun, schien aber jegliche Kritik an der Veranstaltung an sich abperlen zu lassen. Hinzu kommen seltsame Auftritte und enge Verbundenheit zu kritisierten Politikern. Zuletzt näherte sich der Schweizer mit dem US-Präsidenten Donald Trump an.

Genau mit dem war er diese Woche am Golf - in Saudi-Arabien und Katar - unterwegs. Länder, die für Menschenrechtsvergehen kritisiert wurden, sich gleichzeitig in der Sportwelt mit Top-Veranstaltungen unter hervorragenden Bedingungen für die Sportler positionieren.

Die Reise kam allerdings Infantinos Auftritt beim FIFA-Kongress in Asunción in die Quere. Dort verspätete er sich am Donnerstag. Als er dann auftrat, gab es einen selten dagewesenen Protest. Nach der Kaffee-Pause blieben viele Plätze auf dem Podium leer. Gemeinsam verließen alle von der UEFA entsandten Council-Mitglieder den FIFA-Kongress vorzeitig. Die Aktion war geplant und hatte einen speziellen Grund. Das war passiert in der Hauptstadt Paraguays: