Keine Angst vor Messi: Kap Verde fordert den Weltmeister

Er spielt bereits seine sechste WM – so gut reingestartet wie diesmal ist Lionel Messi aber noch nie. Sechs Tore hat der 39-jährige Superstar in den ersten drei Partien erzielt, Argentinien damit souverän zum Gruppensieg geführt. Seinen davor besten Start in eine WM – 2014 erzielte er vier Tore in der Gruppenphase – hat er damit klar übertroffen. Im Sechzehntelfinale geht es in der Nacht auf Samstag gegen Underdog Kap Verde (0 Uhr/live auf ORF 1). Da will Messi nicht nur sein persönliches Torkonto aufstocken, sondern auch den nächsten Schritt Richtung Titelverteidigung machen.

Dabei soll es kein Nachteil sein, dass in Messis Wahlheimat Miami gespielt wird. Zwar zeigen die Südamerikaner durchaus Respekt vor dem bislang ungeschlagenen WM-Neuling aus Westafrika. Zum Stolperstein sollten die „Blauen Haie“ für Argentinien jedoch nicht werden. Nicht zuletzt, weil Messi sich in Topform präsentiert. Wenn er am Platz war bei dieser WM, dann hat nur er und kein anderer getroffen. Messis Bodyguards Dass Messi im Herbst seiner Karriere nicht mehr die meisten Kilometer abspult, ist kein Problem. Messi hat im Nationalteam zehn Mitspieler neben sich auf dem Platz, die bereit sind, für ihren Superstar den berühmten Extrameter zu machen und auf ihn aufzupassen. Einige könnte man fast schon als Messis Bodyguards bezeichnen. Teamchef Lionel Scaloni hat die Mannschaft schon 2022 perfekt auf und für Messi eingestellt. Das Ergebnis ist bekannt, Argentinien holte den WM-Titel.

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