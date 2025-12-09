WM 2026: Warum jedes Spiel drei Minuten pro Halbzeit unterbrochen wird
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr wird es in jedem Spiel Trinkpausen geben. Wie der Weltverband (FIFA) mitteilte, sollen die Schiedsrichter jeweils nach 22 Minuten jeder Halbzeit das Spiel für drei Minuten für Erfrischungspausen unterbrechen.
WM 2026: Trinkpause "unabhängig" von der Temperatur
Dies sei ein gestrafftes und vereinfachtes Verfahren im Vergleich zu bisherigen Trinkpausen bei hohen Temperaturen und diene dem Wohlbefinden der Spieler.
„Unabhängig vom Stadion, von einem etwaigen Dach und den Temperaturen gibt es bei allen Spielen eine dreiminütige Trinkpause“, sagte Manolo Zubiria, Turnierdirektor der FIFA für die USA, beim Treffen der internationalen Fernsehsender in Washington.
Erfahrung der Klub-WM war Grundlager der Entscheidung
Bei der Klub-WM im vergangenen Sommer in den USA hatten teilweise hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit den Spielern zu schaffen gemacht. Dort waren dann in den betreffenden Spielorten nach rund 30 Minuten Erfrischungspausen eingelegt worden. Diese Erfahrungen seien die Grundlage für die jetzige Entscheidung gewesen.
Sollte es in der 20. oder 21. Minute eine Verletzungsunterbrechung geben, hätten die Referees einen Ermessensspielraum, die Pause auch schon eher zu starten, hieß es.
WM 2026: Österreich gegen Argentinien, Algerien und Jordanien
Die Fußball-WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt, Österreich trifft dabei auf Jordanien, Argentinien und Algerien.
Kommentare