Wieso Italien plötzlich doch an der Fußball-WM teilnehmen könnte

Die Tür zur Weltmeisterschaft 2026 ist für Italien offenbar noch nicht endgültig geschlossen. Wie das möglich ist? Berichten zufolge steht die Teilnahme des Iran aufgrund der angespannten politischen Lage weiterhin auf unsicherem Fundament. Zwar hat FIFA-Präsident Gianni Infantino zuletzt betont, dass das asiatische Team aktuell fest im Teilnehmerfeld eingeplant ist, doch Zweifel bleiben bestehen. Iran würde in der Gruppenphase auf Belgien, Ägypten und Neuseeland treffen, die Spiele sollen in verschiedenen Städten der USA ausgetragen werden.

Ein möglicher Knackpunkt ist dabei der Austragungsort: Sollte die FIFA an den USA als Gastgeber festhalten, könnte dies Iran im Extremfall zu einem Rückzug zwingen. Ein solches Szenario würde die Verantwortlichen kurz vor Turnierbeginn vor eine heikle Situation stellen. Zusätzliches Play-off Für diesen Fall werden laut Medienberichten bereits Notfallpläne geprüft. Demnach könnte eine zusätzliche Play-off-Runde mit vier nicht qualifizierten Teams organisiert werden – zwei aus Europa und zwei aus Asien. Ziel wäre es, kurzfristig einen Ersatz für einen frei gewordenen Startplatz zu ermitteln.

Italien würde in diesem Fall gute Chancen eingeräumt bekommen. Die „Azzurri“ zählen trotz ihres sportlichen Scheiterns in der Qualifikation weiterhin zu den bestplatzierten Teams in der FIFA-Weltrangliste. Zuletzt hatte die Squadra Azzurra jedoch erneut enttäuscht: Im Play-off unterlag man Bosnien-Herzegowina im Elfmeterschießen und verpasste damit bereits zum dritten Mal in Folge die WM-Endrunde. Die Konsequenzen Das erneute Aus hatte Konsequenzen – unter anderem trat Teamchef Gennaro Gattuso zurück, zudem wurden strukturelle Änderungen im Verband eingeleitet. Dennoch lebt die Hoffnung weiter.