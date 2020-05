Wissenswertes über Lionel Messi

DER KOPF

Messi hat fast nur den Fußball im Kopf. Er spricht wenig, und wenn doch, dann hauptsächlich über sein Lieblingsthema. Wenn der Argentinier nicht auf dem Platz steht, spielt er gerne auf der PlayStation Fußball – und zwar am liebsten sich selbst.

DER LINKE FUSS

Messi hat in den ersten 15 Spielen der laufenden Saison in der Primera Division bereits 23 Tore erzielt. 21 davon mit seinem linken Fuß. Direkt nach einem Probetraining ließ Barcelona den Vater des damals 13-Jährigen auf einer Serviette den ersten Vertrag unterzeichnen. Nachdem er von Ex-Trainer Guardiola von der linken auf die rechte Seite versetzt wurde, zieht er meist mit hohem Tempo in die Mitte und kann mit links abschließen.

DAS AUFTRETEN

Da Messi öffentliche Auftritte verabscheut, schreibt der Linkshänder auch kaum Autogramme. Ohne offensiv an seinem Image zu arbeiten, hat er es noch vor Cristiano Ronaldo und Beckham zum bestbezahlten Fußballer der Welt geschafft. Zu finden ist er am ehesten in einem der Cafés nahe seinem Wohnort südlich von Barcelona.

DIE KÖRPERGRÖSSE

Messi kam nach Barcelona, weil sich seine Eltern die Behandlung seiner Wachstumsstörung um 900 Euro pro Monat nicht mehr leisten konnten. Als 13-Jähriger war er nur 1,40 m groß, der Verein übernahm die Therapie- Kosten. Der beste Spieler der Welt ist nur 1,69 m.