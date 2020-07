Wirbel um Bayern-Star: Neuer sang Lied von rechtsextremer Band

Bayerns Torwart-Star Manuel Neuer macht aktuell Urlaub in Dubrovnik, in Kroatien, und sorgte dort nun für Aufregung. Denn wie Video-Aufnahmen, die seit Sonntag in den sozialen Medien kursieren, belegen, wie der 34-Jährige lauthals auf kroatisch ein Lied der rechtsextremen Skandal-Band "Thompson" mitsingt. Zu sehen sind Neuer, sein Tormann-Trainer Toni Tapalovic und andere Gäste.