Winheims Tagebuch: Warum die Vienna in der höchsten Liga auswandern müsste

Befragt, was außer seiner Geburt sportlich sonst noch Besonderes passierte im 55er-Jahr, antwortete Prohaska ohne zu zögern: „Da ist der Lieblingsklub vom Vater österreichischer Meister g’worden.“

Am 8. 8. wird ORF 1 das ganze Hauptabendprogramm Herbert Prohaska widmen. Weil an diesem Tag Österreichs Jahrhundertfußballer seinen 70er feiert.

Auch in den Folgejahren spielten Vienna und speziell der WSC an der Spitze mit. In den Zeitungen blieben sie unterrepräsentiert.

Das sah zumindest der Autor dieser Kolumne so, als der als Volksschullausbub an den Sportfunk (längst wie hierzulande alle Sportzeitungen eingestellt) einen Beschwerdebrief sandte, der in offensichtlicher Unkenntnis vom Alter des Absenders veröffentlicht wurde. Tenor: „Warum immer nur Rapid?“