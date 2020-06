Wienerinnen holten wieder den Titel

Am Dienstagvormittag wurden bei brütender Hitze in drei Gruppen die Vorrundenspiele des diesjährigen Mädchenfußball-Liga-Finalturniers in Lutzmannsburg durchgeführt. In Gruppe A blieb die SHS Weiz zweimal mit jeweils 3:0 erfolgreich, wobei U17 Nationalteamspielerin Barbara Dunst mit vier Treffern herausragte. Den zweiten Platz sicherte sich die MHS II Laa durch ein 1:0 gegen die SMS Schwaz 2 aus Tirol.

Spannender verliefen die Spiele in Gruppe B. Nach zwei Unentschieden in den ersten beiden Partien sicherte sich Lokalmatador Gym. Neusiedl mit einem 3:0-Erfolg gegen die SHS Linz-Kleinmünchen den Gruppensieg vor der SHS Saalfelden Bahnhof.

In Gruppe C konnten die mitfavorisierten Mädels aus der Polgarstraße aus Wien erst im letzten Gruppenspiel durch ein knappes 1:0 gegen die FSSZ Spittal/ Drau den ersten Platz in dieser Gruppe erringen. Zuvor hatten die Mädels aus Kärnten die VSMS Rankweil-West mit 2:0 besiegt und sich damit den zweiten Rang in dieser Gruppe gesichert.