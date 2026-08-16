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Fußball

„Habe ich nicht erwartet“: Sport-Club übernimmt Tabellenführung

Große Euphorie in Dornbach: Der neue Tabellenführer will hoch hinaus und hat noch das eine oder andere Ass im Ärmel.
16.08.2026, 15:44

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Wiener Sport-Club Regionalliga Ost

Von Fabio Tartarotti 

Der Wiener Sport-Club gewann am Freitagabend auch das dritte Spiel in der Ostliga und steht alleine an der Spitze der Tabelle. Im Top-Spiel der Woche setzten sich die Hernalser an der Alszeile mit 4:1 gegen den amtierenden Meister SV Gloggnitz durch. 

Die Gäste aus Niederösterreich dominierten die erste halbe Stunde und übernahmen per Elfmeter sogar zwischenzeitlich die Führung. Nach einer bizarren Aktion von Gloggnitz-Torhüter Christopher Stadler, der klar außerhalb des Strafraums den Ball wegfaustete und dafür Rot sah, riss der Sport-Club die Kontrolle an sich und gab sie  auch nicht mehr ab. Die Euphorie ist groß in Dornbach. Nach der Fertigstellung des neuen Stadions und der Verpflichtung des neuen Trainers Daniel Seper stimmen nun auch die sportlichen Ergebnisse. 

Ein Ex-Rapid-Trainer übernimmt beim Wiener Sport-Club

„Nach drei Wochen ungeschlagen alleine Tabellenführer sein  – das hätte ich mir nicht gedacht, als ich unterschrieben habe“, sagte Seper lachend nach der Partie. Ein großer Teil des Erfolgs ist Offensivmann Eren Keles zuzuschreiben. In drei Spielen traf er bereits dreimal und führt damit die Torschützenliste an. Keles will mit dem WSC hoch hinaus: „Natürlich möchte ich viele Tore schießen, aber viel wichtiger ist der Erfolg des Teams. Das große Ziel ist der Aufstieg.“

Start geglückt: Jetzt wartet ein spezielles Duell auf WSC-Trainer

Dabei ist die Sport-Club Offensive bis lang noch nicht einmal bei voller Stärke. Ex-Rapidler Rene Kriwak ist aktuell noch in der Jokerrolle mit Aussicht auf wesentlich mehr und auch der bislang verletzte Floris van Zaanen, der letzte Saison ins KURIER-Team der Saison der RLO gewählt wurde, dürfte bald sein Debüt geben. 2025/26 war der Flügelstürmer Leistungsträger in Donaufeld gewesen und wurde als Goalgetter nach Hernals geholt, wo er bereits 2018 in schwarz-weiß auflief. 

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