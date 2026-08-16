„Habe ich nicht erwartet“: Sport-Club übernimmt Tabellenführung

Von Fabio Tartarotti



Der Wiener Sport-Club gewann am Freitagabend auch das dritte Spiel in der Ostliga und steht alleine an der Spitze der Tabelle. Im Top-Spiel der Woche setzten sich die Hernalser an der Alszeile mit 4:1 gegen den amtierenden Meister SV Gloggnitz durch.

Die Gäste aus Niederösterreich dominierten die erste halbe Stunde und übernahmen per Elfmeter sogar zwischenzeitlich die Führung. Nach einer bizarren Aktion von Gloggnitz-Torhüter Christopher Stadler, der klar außerhalb des Strafraums den Ball wegfaustete und dafür Rot sah, riss der Sport-Club die Kontrolle an sich und gab sie auch nicht mehr ab. Die Euphorie ist groß in Dornbach. Nach der Fertigstellung des neuen Stadions und der Verpflichtung des neuen Trainers Daniel Seper stimmen nun auch die sportlichen Ergebnisse.

„Nach drei Wochen ungeschlagen alleine Tabellenführer sein – das hätte ich mir nicht gedacht, als ich unterschrieben habe“, sagte Seper lachend nach der Partie. Ein großer Teil des Erfolgs ist Offensivmann Eren Keles zuzuschreiben. In drei Spielen traf er bereits dreimal und führt damit die Torschützenliste an. Keles will mit dem WSC hoch hinaus: „Natürlich möchte ich viele Tore schießen, aber viel wichtiger ist der Erfolg des Teams. Das große Ziel ist der Aufstieg.“