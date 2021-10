Wichtiger Sieg für Marko Arnautovic gegen Lazio Rom

Nach drei sieglosen Spielen in Folge ist Marko Arnautovic mit Bologna zurück in die Erfolgsspur gekehrt. Und das exakt am 112. Geburtstag des Vereins. Der ÖFB-Legionär ging beim 3:0-Erfolg gegen Lazio Rom leer aus, wurde in der 85. Minute ausgetauscht, offensichtlich mit Oberschenkelproblemen. Trainer Sinisa Mihajlovic durfte aufatmen, bei einer Niederlage hätte er wohl seinen Job verloren.

Die Tore für Bologna erzielten Musa Barrow (14.), Arthur Theate (17.) und Aaron Hickey (68.). Bologna hält nach sieben Runden jetzt bei elf Punkten.