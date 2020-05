Punkteabzug für Napoli

Am 16. Mai 2010 hatte der damals dritte Torhüter, Matteo Gianello, den Versuch unternommen, die Begegnung in der Serie A bei Sampdoria Genua zu manipulieren. Der 35-Jährige Gianello soll demnach vor der Staatsanwaltschaft Neapels das Geständnis abgelegt haben, er sei von Ex-Fußballer Silvio Giusti aufgefordert worden, Neapels Spielern hohe Geldbeträge für eine mögliche Verschiebung im Falle eines Genua-Sieges zu bieten. Gianello wollte dies seinen Teamkollegen Paolo Cannavaro und Gianluca Grava schmackhaft machen.

Die Beiden wollten allerdings nichts damit zu tun haben und lehnten ab. Die Partie am 16. Mai 2010 endete übrigens 1:0 für Genua.

Für den Torhüter scheint die aktive Profikarriere gestern zu Ende gegangen zu sein. Gianello wurde nämlich für drei Jahre und drei Monate gesperrt. Cannavaro und Grava erhielten Sperren von jeweils sechs Monaten. Sie hätten den Manipulationsversuch zwar abgelehnt, aber nicht angezeigt.

Napoli ist nicht der erste Verein in der Serie A, der im Zusammenhang mit verbotenen Spielabsprachen in der Saison 2010/’11 steht und deshalb in der laufenden Saison von Punkteabzügen betroffen ist. Erwischt hat es bereits Siena (minus 6 Punkte), Atalanta Bergamo (minus 2), sowie Torino und Sampdoria Genua (jeweils ein Punkt Abzug).