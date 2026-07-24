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Highlight Real Madrid in Klagenfurt: Topangebot für Fans auf Schiene
Für das Highlight in Klagenfurt zwischen Real Madrid und Fiorentina bietet die Westbahn ein besonderes Service für die Rückfahrten an.
Es ist das Highlight der Vorbereitungsphase: Am 1. August kommt der spanische Superklub Real Madrid nach Klagenfurt, wo gegen den italienischen Topverein Fiorentina geprobt wird. Anpfiff im Wörthersee Stadion ist um 18 Uhr.
Und abseits gibt es ein besonderes Service für Fans: Für das internationale Fußball-Highlight bietet die Westbahn einen Fan-Sonderzug für die Heimreise nach Wien. Erstmals hält der Zug auch in Kapfenberg, Mürzzuschlag, Baden und Mödling – also Bahnhöfe, die normalerweise nicht von der Westbahn bedient werden. Abfahrt in Klagenfurt ist um 21.08 Uhr.
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