Highlight Real Madrid in Klagenfurt: Topangebot für Fans auf Schiene

Es ist das Highlight der Vorbereitungsphase: Am 1. August kommt der spanische Superklub Real Madrid nach Klagenfurt, wo gegen den italienischen Topverein Fiorentina geprobt wird. Anpfiff im Wörthersee Stadion ist um 18 Uhr.

Und abseits gibt es ein besonderes Service für Fans: Für das internationale Fußball-Highlight bietet die Westbahn einen Fan-Sonderzug für die Heimreise nach Wien. Erstmals hält der Zug auch in Kapfenberg, Mürzzuschlag, Baden und Mödling – also Bahnhöfe, die normalerweise nicht von der Westbahn bedient werden. Abfahrt in Klagenfurt ist um 21.08 Uhr.