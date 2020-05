West Ham leiht sich Pogatetz

Emanuel Pogatetz ist zurück in der englischen Fußball-Premier-League. Der 30-jährige Innenverteidiger wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis von VfL Wolfsburg zu West Ham United nach London. Die beiden Klubs vereinbarten dabei auch eine Kaufoption. Der kompromisslose Steirer hatte bereits von 2005 bis 2010 für Middlesbrough gespielt und sich dabei auch den Spitznamen "Mad Dog" erarbeitet.

"Es fühlt sich gut an, hier zu sein, und ich freue mich sehr, für West Ham zu spielen", wurde Pogatetz auf der Website der "Hammers" zitiert. "Es ist gut, die Möglichkeit zu haben, nach England zurückzukommen. Das ist der Fußball, den ich spielen will, und ich habe es vermisst, hier zu spielen. Ich will zeigen, was ich noch immer drauf habe", sagte Pogatetz, der auch Tradition und "leidenschaftliche Fans" des Aufsteigers lobte. Derzeit bekleiden die Londoner Rang 12.