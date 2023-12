Leipzig ließ beim Abschied von Forsberg Punkte liegen

RB Leipzig hat im Rennen um die Champions-League-Plätze zwei Punkte liegen lassen. In ihrem Jahresabschluss in der deutschen Bundesliga kamen die Sachsen trotz Chancenplus nicht über ein 1:1 (0:0) bei Werder Bremen hinaus. Loïs Openda (47.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Justin Njinmah (75.) gelang mit einem Distanzschuss noch der Ausgleich für die Bremer.

