Wer zeigt was? Die Bundesliga-TV-Lizenzen sind fix

Am Freitag wurden die Sublizenzen für die TV-Übertragungen in der kommenden Bundesliga-Saison fixiert. Soviel vorweg: An den bisher bekannten Details ändert sich nichts. Die Spiele werden ausschließlich bei Sky live zu sehen sein - die einzige Ausnahme davon bilden vier Live-Spiele pro Saison bei A1TV, von denen nur das erste auch für Nicht-A1-Kunden frei empfangbar sein wird. Die letzten drei Spiele im neuen Europa-League-Play-off zeigt Sky kostenfrei online.

Darüber hinaus erhält der ORF - wie bereits bekannt - die Rechte an einer Highlight-Sendung der drei Tagesspiele am Samstag und Sonntag. Neu: Auch oe24.tv schneidet mit. Der zu Österreich gehörende Sender darf am Sonntagabend eine Highlight-Zusammenfassung der gesamten Runde senden.

Des Weiteren werden bei LAOLA1 die Highlights jeder Partie eine Stunde nach Schlusspfiff verfügbar sein. Sportradar verwaltet die internationalen Bewegtbildrechte und die Wettrechte außerhalb der Region Österreich-Deutschland-Schweiz.