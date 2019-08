Wer will mich? Mario Balotelli findet keinen neuen Verein

Sportlich will es überhaupt nicht mehr rund laufen für den Angreifer, der heute seinen 29. Geburtstag feiert. Nachdem sein letzter Klub Marseille von einem weiteren Engagement Abstand genommen hatte, will sich für Mario Balotelli kein Klub mehr finden. Zuletzt war der Stürmer mit Flamengo Rio in Verbindung gebracht worden, doch der Transfer zieht sich hin. Auch wegen der hohen Gehaltsvorstellungen des Italieners, wie die Gazzetta dello Sport berichtet. Die Klubs, die noch Interesse an ihm bekunden, werden derweil immer kleiner und unprominenter. In der italienischen Serie A wurden Hellas Verona und Brescia als mögliche Kandidaten genannt.