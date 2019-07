Mario Balotelli bot Wirt 2.000 Euro für Sprung mit Vespa ins Meer

Mario Balotelli befindet sich gerade auf Vereinssuche. In der vergangenen Saison war der Angreifer bei Marseille unter Vertrag gestanden und hatte acht Treffer erzielt. Den 28-Jährigen zieht es angeblich wieder zurück in seine Heimat, wo er bereits für Milan und Inter gespielt hat. Die Fiorentina soll Interesse am ehemaligen Teamstürmer bekunden.