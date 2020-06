Wenn-wenn-Situation

Wenn das Land des unbegrenzten Konjunktivs gewonnen hätte, wäre es im Land des selbstbewussten Superlativs laut geworden. Auch wenn Teamchef Löw auf jegliche Reizung des Gegners verzichtete, blitzte im Vorfeld jene Überheblichkeit durch, die den Nachbarn so beliebt macht.



So war ein Kolumnist in der Tageszeitung Die Welt überrascht von Löws Stark-Rederei des kleinen Bruders, weil wir Kollers Kanonen unweit von Sierra Leone und den Kapverdischen Inseln auf Platz 60 der Weltrangliste finden – also ungefähr dort, wo jene Länder beginnen, deren Nationaltrainer jeden Morgen etwas Rundes mitbringen und ihren staunenden Kickern verraten: "Das ist der Ball."



Dass es in Österreich rund läuft, liege nicht nur an Koller, sondern auch an Deutschland. Pogatetz, Prödl, Fuchs, Baumgartlinger, Ivanschitz, Arnautovic oder Harnik sind für den Kolumnisten Kleinkünstler, denen wir in der Bundesliga beigebracht haben, was ein Laktatwert ist, eine kontrollierte Defensive oder das hartnäckige Pressing eines Nahkämpfers.



Tja, so ist das eben mit der Nachbarschaftshilfe. Die Kleinen sind ausgestorben, die Zeiten des lustigen Zwergenweitwerfens sind vorbei – wir können im heutigen Fußball keinen mehr im Vorbeigehen in der Pfeife rauchen. Nicht einmal die Österreicher.



Vorerst ist aber Rauchpause bis zum 6. September 2013 angesagt. Aber schon jetzt stellt sich die Frage: Was wird sein beim Rückspiel in Deutschland, wenn ...