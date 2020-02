Weniger reden, mehr arbeiten: Atalanta fordert Valencia

63 Tore in 24 Partien – nicht einmal Serienmeister Juventus mit Weltstar Ronaldo kommt auf diesen Wert. Es ist Atalanta Bergamo, das die Wertung der erzielten Treffer in der Serie A anführt. Und das bereits die zweite Saison in Serie. Mit dem sechstniedrigsten Budget in der Liga schaffte man es in der vergangenen Saison auf Platz drei. Schon da waren die 77 erzielten Treffer in 38 Runden Liga-Spitze. 77 Treffer, die den Lombarden auch die Tür zur Champions League aufstießen.

In der Königsklasse des Fußballs war zu Beginn der Herbstsaison allerdings erstmals Schluss mit Lustig. „Wir hatten Probleme, weil wir das Tempo nicht gekannt haben“, gab Alejandro „Papu“ Gómez zu. Der kleine Argentinier auf der Zehner-Position ist der Star des Kollektivs.

Tatsächlich hätte im November kaum jemand mehr einen Euro auf den Aufstieg Atalantas in der Gruppe C gesetzt. Nach drei Niederlagen und einem Remis waren die Italiener nach vier von sechs Spieltagen Letzter.