Welche Tätowierung gehört zu welchem Fußballer?

Ein letztes Tabu waren Tätowierungen, die man nicht verdecken kann. Doch gerade "echte Männer" lassen sich gerne dort stechen, wo man es auch sieht. Wie etwa David Beckham, der großflächige Tattoos im Fußball salonfähig gemacht hat.



Der Brite ließ sich nicht nur die Namen seiner drei Kinder auf den Rücken schreiben, auch beide Arme sind bis zu den Handgelenken mit persönlichen Botschaften versehen (vom Hochzeitsdatum, bis zum – leider falsch geschriebenen – Namen seiner Frau Victoria in Hindi).



Auch bei der EM 2012 zeigt sich der Trend zur Körperkunst: Vom Rücken im Wikinger-Design bis zum Geist in der Handfläche – es gibt kaum eine Stelle, an der etwa Daniel Agger (Dän) nicht tätowiert ist. Daniele De Rossis (It) rechte Wade ziert ein "Achtung-Grätsche"-Warnschild und Fernando Torres (Sp) trägt seinen Vornamen in Elbenschrift (aus Herr der Ringe) auf dem Unterarm.