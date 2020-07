"Welche Ecke?": Kuriose Elfer-Aktion von PSG-Star Neymar

Doch wer dachte, dass das alleine schon kurios genug wäre, der hatte die Rechnung ohne den Superstar gemacht. Denn Neymar schoss diesmal nicht selbst, sondern lief an und legte den Ball dann quer. Der mitgelaufene Icardi verwandelte zum 3:0.

In der Liga ist PSG jedenfalls bereits seit April Meister, am Freitag-Abend trifft man noch im französischen Pokalfinale auf AS St. Étienne. Paris hat den Pokal bereits zwölf Mal gewonnen.