Weiße Trikots im Schnee: Fußball-Team wird plötzlich unsichtbar

Nicht nur in Österreich kam es in den letzten Tagen immer wieder zu Schneegestöbern. In der Türkei sorgte das aber für eine ganz besonders kuriose Szene. Denn in der türkischen Süper Lig kam es am Samstag zum Aufeinandertreffen zwischen Basaksehir und Sivasspor. Die beiden Tabellennachbarn trennten sich auch leistungsgerecht mit einem 1:1.