Wegen Unruhen: El Clasico Real gegen Barca wird verschoben

Die spanischen Sporttageszeitungen berichten übereinstimmend, dass das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid verschoben wird. Grund sind die anhaltenden Proteste in der katalanischen Metropole. Das Spiel sollte am 26. Oktober ausgetragen werden. Einen Platztausch (Spiel in Madrid, Rückspiel 2020 in Barcelona) hatten beide Klub abgelehnt.

Der spanische Verband RFEF habe beiden Klubs schon den 18. Dezember als neuen Termin für den sogenannten "Clasico" vorgeschlagen. Laut der Madrider Zeitungen AS und Marca sollen die Klubs damit einverstanden sein. Mundo Deportivo aus Barcelona schreibt aber von einem Konflikt zwischen Verbands-Boss Luis Rubiales und Liga-Chef Javier Tebas.

Großdemo in Barcelona

Die Liga sei aber dagegen, das Spiel an einem Mittwoch auszutragen – offenbar wegen befürchteter Einbußen bei den TV-Einnahmen. Stattdessen wolle man das Schlagerspiel an einem Samstag ansetzen. Dafür müssten aber andere Spiele verschoben werden, so spielt am 7. Dezember Barcelona gegen Mallorca und Real gegen Espanyol Barcelona. Bis Montag soll eine Entscheidung über den neuen Termin fallen.

Wegen der anhaltenden politischen Unruhen in Katalonien hatte die spanische Regierung eine Verlegung empfohlen, da am selben Tag in Barcelona eine Großdemo der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gegen die harten Gerichtsurteile für die Separatistenführer der Region geplant ist.