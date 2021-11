Wegen Lockdown: Salzburg-Fans können nicht zum CL-Duell nach Lille

Neben den Bussen startet Österreichs Meister am Montag auch zwei Charter-Flieger in Richtung Lille. In einem sitzt komplett isoliert die Profi-Mannschaft. Dies ist auch von Seiten der UEFA so vorgesehen. Im zweiten Flieger sitzt die Junioren-Mannschaft, die zum Youth-League-Spiel reist. In diesem Flieger dürften laut Europäischer Fußball-Union auch Fans und Journalisten sitzen.