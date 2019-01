Wayne Rooney wurde in Washington festgenommen

Wayne Rooney hat wieder einmal über die Stränge geschlagen. Wie erst jetzt bekannt wurde, war der ehemalige englische Teamspieler Mitte Dezember am Flughafen in Washington wegen Trunkenheit und Fluchens in der Öffentlichkeit festgenommen worden. Wie die englische Boulevardzeitung Daily Mail berichtet, wurde er gegen eine Zahlung von 25 Dollar und der Entrichtung einer zusätzlichen Berabeitungsgebühr in der Höhe von 91 Dollar frei gelassen. Rooney wurde für sein Fehlverhalten auch mit einem 13-monatigen Alkoholverbot belegt und zu 100 Stunden Zivildienst verurteilt.