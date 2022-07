Wayne Rooney wird Trainer von Ex-Rapidler

Der Wechsel von Taxiarchis Fountas in die Major League Soccer nach Nordamerika hat sich offenbar bezahlt gemacht. Der Grieche, der sich vom SK Rapid in der vergangenen Saison nicht in bester Stimmung verabschiedet hatte, hat es in knapp drei Monaten bei seinem neuen Club DC United zum All-Star in der MLS geschafft.

Der frühere Rapid-Angreifer, der im April in Washington ankam, steht im Kader der nordamerikanischen Fußball-Liga für die All-Star-Partie am 10. August in St. Paul gegen die besten Spieler der mexikanischen Liga MX. Andere Stürmer im MLS-Aufgebot sind etwa die mexikanischen Stars Javier "Chicharito" Hernández und Carlos Vela.