Wayne Rooney tritt aus Nationalteam zurück

Wayne Rooney hat am Mittwoch seinen Rücktritt aus dem englischen Nationalteam erklärt. Das berichtete die BBC. Der derzeit bei Everton unter Vertrag stehende 31-Jährige erzielte in 119 Partien 53 Tore und ist damit noch vor Stürmerlegende Bobby Charlton der Rekordtorschütze der Mannschaft. "Es war eine wirkliche schwere Entscheidung“, so der Spieler.

Mit 119 Einsätzen ist Rooney außerdem der Spieler mit den zweitmeisten für das Team absolvierten Spielen - auf Torwart Peter Shiltons Rekord hätten ihm nur sechs Partien gefehlt. Mit Rooneys Rücktritt hat die englische Nationalmannschaft nun nicht nur ihren Rekordtorschützen, sondern auch ihren Kapitän verloren: Der 31-Jährige hatte das Amt seit 2014 inne gehabt.