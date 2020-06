Was blieb von der EURO 2008

Polen und die Ukraine freuen sich über den Titel der Fußball-Europameisterschaft mit den meisten Live-Zuschauern. 1,4 Millionen Menschen besuchten die Stadien. Sonst hatten beide Länder wenig zu feiern, für die beiden Teams der Gastgeber war in der Vorrunde Endstation.

Déjà-vu? Gab’s das nicht schon einmal? Richtig: Vor exakt vier Jahren schafften es Österreich und die Schweiz, erstmals bei einer EM kein Veranstalterland in die K.-o.-Phase zu bringen. In der ewigen Besucherstatistik liegt das Turnier von 2008 auf dem 3. Platz (knapp hinter Portugal 2004).

Was hat die Europameisterschaft im eigenen Land aber sonst noch gebracht? Was blieb von 2008 in Erinnerung, was bestehen? Außer Spesen nichts gewesen? Der KURIER begibt sich auf Spurensuche.

Wer während der aktuellen EM Danzig besuchte, der wähnte sich bei der EM 2008 in Österreich. 14 Grad über null, Wind, Regen – auch vor vier Jahren in Österreich war das erhoffte Sommermärchen ins Wasser gefallen. Das schlechte Wetter im Juni 2008 sorgte für halb leere Fanzonen und so mancher Fanstandl-Besitzer, der sich während der EURO einen Geldregen erwartet hatte, der stand am Ende wie ein begossener Pudel da.