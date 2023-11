Einkommensschere im Fußball: Weltklassespielerinnen mit Nebenjob

Erstmals wurde bei dieser WM das komplette Preisgeld in Höhe 150 Millionen Dollar an die Spielerinnen ausgezahlt. Zum Vergleich: Das Preisgeld der WM der Männer 2022 in Katar betrug 440 Millionen Dollar. Insgesamt hat sich das Preisgeld bei der Frauen-Weltmeisterschaft im Vergleich zu 2015 aber verzehnfacht und es war auch dreimal so hoch wie 2019.